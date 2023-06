Accoltellamento ad Annecy | i drammatici momenti dell' assalto dell' uomo che ha ferito 4 bambini e un adulto in un parco

(Di giovedì 8 giugno 2023) Francia sotto shock e condanna unanime per l'attacco all'arma bianca messo a segno in unvicino al lago di, in Alta Savoia, da un giovanesiriano che haquattroe due adulti; in due rischiano la vita. Secondo l'ultimo bilancio, tra i feriti ci sono un fratellino e una sorellina di 2 e 3 anni, entrambi in urgenza assoluta, trasferiti in un ospedale di Ginevra, nella confinante Svizzera. Gli altri due piccoli feriti hanno 22 mesi e 2 anni e sarebbero rispettivamente di nazionalita' tedesca e britannica. I due adulti feriti sono due uomini, di cui uno di 78 anni. Sui media francesi vengono diffusi video'aggressore, Abdalmasih H., 31 anni, gia' sposato con una svedese, padre di una bambina di tre anni e residente ...

Francia sotto shock e condanna unanime per l'attacco all'arma bianca messo a segno in un parco vicino al lago di, in Alta Savoia, da un giovane uomo siriano che ha ferito quattro bambini e due adulti; in due rischiano la vita. Secondo l'ultimo bilancio, tra i feriti ci sono un fratellino e una sorellina ...... "assoluta vigliaccheria" "Attacco di assoluta vigliaccheria questa mattina in un parco di. ... Lo ha scritto su Twitter il presidente francese Emmanuel Macron con riferimento all'...Fotogallery - Bimbi accoltellati in un parco adma molti sono morti Sudan, centinaia di bambini salvati dall'orfanotrofio della capitale GUERRA IN UCRAINA Fotogallery - Diga di Kakhovka, rischio sanitario e dramma ambientale Allarme ...

Francia, attacco in un parco ad Annecy: cinque accoltellati, gravi due bimbi e un adulto Sky Tg24

Una delle giovani vittime è stata trasportata in elicottero a Ginevra. L'assalitore, un richiedente l'asilo siriano, è subito stato arrestato. La procuratrice Bonet-Mathis: "Nessun movente terroristic ...Una delle giovani vittime è stata trasportata in elicottero a Ginevra. L'assalitore, un richiedente l'asilo siriano, è subito stato arrestato. La procuratrice Bonet-Mathis: "Nessun movente terroristic ...