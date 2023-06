AAA segretario Nato cercasi Sunak va da Biden per proporre Wallace | ma c' è freddezza nell' Alleanza

(Di giovedì 8 giugno 2023) La danese Frederiksen ha fatto un passo indietro. Politi: “Gli inglesi parlano di Global Britannia ma non hanno capito che non ricaveranno molto, visto che hanno strutturalmente perso importanza anche agli occhi degli Stati Uniti”

Ildi stato ha ribadito poi, il "ruolo fondamentale dell'Italia nel promuovere la sicurezza e la stabilita' nella regione del Mediterraneo e oltre".- Mal 02 - 06 - 23 15:25:49 (0316) ..."Per Milano, con il ritorno del turismo internazionale, delle fiere e del lavoro in presenza, servono risorse qualificate - spiega Marco Barbieri,generale di Confcommercio Milano, Lodi, ...... Margrethe Vestager, durante una conferenza stampa con ildi Stato americano, Antony ...- Pca 31 - 05 - 23 16:29:31 (0530) 5 NNNN

AAA segretario Nato cercasi. Sunak va da Biden per proporre ... L'HuffPost

La danese Frederiksen ha fatto un passo indietro. Politi: “Gli inglesi parlano di Global Britannia, ma non hanno capito che non ricaveranno molto visto che ...(ANSA) - BOLZANO, 08 GIU - Colpo di scena alla viglia della campagna per le elezioni provinciali in Alto Adige in autunno. Annuncia infatti la sua candidatura l'ex assessore Thomas Widmann, sfiduciato ...