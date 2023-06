A Villa Bruno con la XXIII edizione del Premio Massimo Troisi

Da venerdì 9 a domenica 11 giugno aa San Giorgio a Cremano (NA) torna Il Fantasy Day, il Festival del Fantastico ad ingresso gratuito che quest'anno ha come tema la trasmutazione . Il Fantasy Day è organizzato dall'......De Silva che interverranno durante gli "incontri con l'autore" in programma alle 21.15 a... Anna Oxa,Lauzi), accompagnato da Gioacchino Costa . Ampio spazio sarà riservato all'...Torna, come ogni anno, nella settecentescadi San Giorgio a Cremano il prestigioso Premio Massimo Troisi, Osservatorio sulla Comicità , finanziato dalla Regione Campania . La nuova edizione, la XXIII per l'esattezza, sarà in scena ...

Torna il Fantasy Day, da venerdì a domenica a Villa Bruno di San ... Il Denaro

Sabato (10 giugno) anche la presentazione del libro di Berto Giuseppe Corbellini Andreotti, La lezione di Carlo e Nello Rosselli, presentato da Christian Satto ...Torna, come ogni anno, nella settecentesca Villa Bruno di San Giorgio a Cremano il prestigioso Premio Massimo Troisi, Osservatorio sulla Comicità, finanziato dalla ...