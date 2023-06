A Tuscania VT il primo workshop su etica ed economia

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 8 giugno 2023) Organizzato dal Circolo Culturale Enrico Pocci e dalla Comunità Parrocchiale di, “il Vantaggio del Dovere” sarà un pomeriggio seminariale con relatori di alto livello per una “nuovaamica della terra e della pace” Al via, con relatori di alto livello, a(Viterbo) venerdì 9 giugno 2023 alle ore 17.00, ilpubblico suedintitolato “il Vantaggio del Dovere”, presso la Chiesa di Sant’Agostino. La Lectio Magistralis del Vescovo di Viterbo, Monsignor Orazio Francesco Piazza, dal titolo “e Persona, i principi fondativi”, inaugurerà i lavori seminariali. I relatori delsaranno: Saverio Senni (Professore, Università della Tuscia), che interverrà sul tema “Dai diamanti non ...