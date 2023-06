Dopo mesi di annunci, ipotesi e smentite sarebbe partita la tanto attesa controffensiva dicontro le forze di occupazione russe in Ucraina. A dichiararlo questa volta sono diverse fonti ...Ucraina, Joe Biden avisita: 'Putin pensava di vincere, si sbagliava' - guarda LO SCAMBIO DI ACCUSE - Il New York Times cita la versione di alcuni funzionari ucraini, per i quali la ...Sarà invece unaper te, forse, leggere che in Spagna l'organo di supervisione del sistema ... Teresa Roelcke è una cronista del Tagesspiegel LA LOTTA ANTICORROTTI INCASTRA IL GIUDICE LUPO-...

A sorpresa Kiev lancia la controffensiva. Mosca contrattacca TGLA7

Dopo mesi di annunci, ipotesi e smentite sarebbe partita la tanto attesa controffensiva di Kiev contro le forze di occupazione russe in Ucraina. A dichiararlo questa volta sono diverse fonti militari: ...Secondo quattro fonti militari, citate dal Washington Post, sarebbepartito l'attacco ucraino nel sud est del paese ...