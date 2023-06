A Sant' Antimo uccisi un uomo e una donna Nel paese di origine di Giulia Tramontano che stasera le dedica una fiaccolata

(Di giovedì 8 giugno 2023) Nel Napoletano i carabinieri indagano su quello che al momento è ritenuto un duplice omicidio. Il fatto è accaduto a, in piazza'Antonio e via Caruso. Le vittime sono une una, due cognati. Secondo quanto al momento ricostruito, i carabinieri della compagnia di Giugliano sono intervenuti a piazzetta'Antonio per la segnalazione di colpi d’arma da fuoco. Sul posto,...

Duplice omicidio stamani a, nel napoletano. I Carabinieri della compagnia di Giugliano sono intervenuti a piazzetta'Antonio per la segnalazione di colpi d'arma da fuoco. Sul posto, a terra, il cadavere di un ...I fatti a. Al momento nessuna ipotesi può essere ...Questa mattina ai Carabinieri della compagnia di Giugliano sono intervenuti a piazzetta'Antonio per la segnalazione di colpi d'arma da fuoco. Sul posto - a terra - il cadavere del 29enne L. C. ...

A Sant'Antimo, in provincia di Napoli, un uomo e una donna sono stati uccisi in due episodi distinti, ma che secondo gli investigatori sarebbero collegati. I corpi del 29enne Luigi Cammisa e quello di ...Roma, 8 giu. (LaPresse) - Per il duplice omicidio a Sant'Antimo, alle porte di Napoli, è ricercato il suocero. Le due vittime, Luigi Cammisa, 29 anni, e Maria ...