A due anni dal disastro | pronti alla guerra delle IA?

Leggi su grantennistoscana

(Di giovedì 8 giugno 2023) Il mondo per come lo conosciamo potrebbe non essere più lo stesso: l’IA in soli dueandrebbe a causare unacatastrofica. Soprattutto negli ultimisi è avuto modo di familiarizzare con la cosiddetta “intelligenza artificiale” che di intelligente, nel senso stretto del termine però, ha ben poco però. Non funziona, infatti, come un cervello umano capace di creare legami e connessioni ben profondebase di nuove idee e scoperte scientifiche, letterarie o tecnologiche. A tu per tu con l’intelligenza artificiale – Grantennistoscana.itIn realtà, il meccanismo è molto più semplice. Con intelligenza artificiale, infatti, si intende l’abilità di un computer pensato proprio per svolgere funzioni e ragionamenti che caratterizzano la mente umana. Questo tipo di azioni, poi, sarebbero del tutto autonome e ...