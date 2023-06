A COGLIATE 10 ANNI DI POESIA PER RICORDARE DON CARLO SABATTINI

Leggi su laprimapagina

(Di giovedì 8 giugno 2023) Presieduto da Hafez Haidar, il X Premio intitolato al parroco della cittadina brianzola è stato un successo, Centro Culturale “Mons. Ferraroli”– La cittadina disi distende placidamente nel Parco regionale delle Groane e della Brughiera Briantea, un vasto polmone di verde a ridosso delle colline della Brianza propaggini delle alture che salgono verso Como e il confine svizzero distante poco oltre una ventina di chilometri. La cittadina brianzola, accanto alla Chiesa madre dedicata a San Giuseppe, vanta un bel Centro Culturale Parrocchiale, sorto per volere dell’allora parroco don, che volle intestarlo al suo predecessore Mons. Ferraroli, ed inaugurato l’8 dicembre 1997. Antonio Castelnovo e Hafez Haidar con una vincitrice del PremioÈ in suo onore, e per ...