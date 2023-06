A Bergamo arriva l’evento “Fashion and Wine Show”

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 8 giugno 2023). La sartorialità della moda e del vino, due eccellenze del made in Italy, si intrecciano neland” che si terrà il prossimo 19 maggio, dalle 18,30 alle 23, all’azienda agricola Frontemura in via della Delizia a. Al centro della serata sarà Rossella Cavioni, Maestra accademica dei Sarti d’ Italia, che realizzerà con cura artigianale un abito su misura con elementi naturali del vigneto biologico dell’Azienda Frontemura. Si tratterà di una nuova e innovativa creazione sartoriale che avrà come sfondo il meraviglioso ambiente naturale della collina bergamasca. Abiti e vini sartoriali racconteranno la storia di chi ogni giorno con accuratezza, passione, creatività realizza qualcosa di unico per i propri clienti. Durante questa esperienza gli ospiti ...