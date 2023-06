24 Ore di Le Mans | qualifiche | due Ferrari in prima fila | pole position di Antonio Fuoco

(Di giovedì 8 giugno 2023)ha guidato la sessione di 30 minuti, con le otto vetture più veloci delle primedi mercoledì per la 24 Ore di Le, con un miglior tempo di 3:22.982 al volante della 499P che condivide con Miguel Molina e Nicklas Nielsen. Entrambe lesono balzate subito in testa alla classifica L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: 24 Ore Le: dramma Toyota, fortuna Porsche, aggiornamento 24 Ore Le: ritiro per la Porsche di Lotterer 24 Ore di Le: vince la Toyota #8, battaglia accesa per la GTE Pro

... fondo ideato e creato dal gruppo Azimut, ha siglato una partnership pluriennale con Ferrari, diventando Hypercar Premium Partner alla vigilia dell'edizione del centenario della 24di Leche ...Rovera è pronto per la 24di Ledel Centenario Mercoledì miglior crono in qualifica con la Ferrari 488 GTE e giovedì lavoro di messa a punto ultimato per il pilota ufficiale del Cavallino, al via per la terza volta ...Le, la delusione di Toyota La Hyperpole della 24di Leha certamente messo in luce le qualità della 499P sul giro secco: le Ferrari hanno dominato ieri la lotta per la pole position nell'edizione del Centenario, spodestando quelle Toyota ...

24 Ore di Le Mans 2023, qualifica nel segno del Rosso Autosprint.it

Questa vittoria può essere il preludio alla partecipazione di Valentino Rossi alla vera e propria 24 Ore di Le Mans del 2024, mentre quella di quest’anno la vedrà da spettatore.Il 117esimo episodio di #atuttogas, online su Moto.it e sulle principali piattaforme podcast a partire dalle ore 9 di domenica 11 giugno, è dedicato ad Alex Rins, pilota capace di vincere con tutte le ...