24 Ore di Le Mans | l’edizione del Centenario ai nastri di partenza Lo starter è LeBron James

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 8 giugno 2023) Piloti, meccanici ed ingegneri, tutti pronti. Da qui a poche ore prenderà il via la centesima edizione della 24 ore di Le, quarto appuntamento del Campionato del Mondo Endurance (FIA WEC) per il quale sono previsti sugli spalti oltre trecentomila spettatori. Il via è per sabato alle 16, con unod’eccezione: la leggenda del basket statunitense e stella dei L.A.Lakers,. Al via ci saranno 62 vetture, divise in tre classi e 186 piloti. La grande novità di questa edizione sarà il rientro, dopo cinquant’anni di assenza, della Ferrari nella classe regina, quella delle Hypercar, con la 499P. Due le squadre schierate: il Team #50, con Antonio Fusco, Miguel Molina e Nicklas Nielsen, ed il Team #51 con Alessandro Pier Guidi,Calado e Antonio Giovinazzi. Saranno inoltre ai ...