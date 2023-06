24 ore di Le Mans | due Ferrari in prima fila

(Di giovedì 8 giugno 2023) Nella 91/a edizione della 24 Ore di Le, quella che festeggia il centenario della corsa saranno duea partire dalla. In pole position ci sarà la 499P n.50 dell’equipaggio formato da Antonio Fuoco, dallo spagnolo Miguel Molina e dal danese Nicklas Nielsen, unica ad aver superato il muro dei 3’23” (3’22”982) nella Hyperpole disputata al tramonto e che ha determinato le prime quattro file di ogni categoria (Hypercar, LMP2 e LMGTE AM). A testimoniare la superiorità della Hypercar di Maranello su circuito della Sarthe. Le Toyota, favorite nella categoria regina delle Hypercar, scatteranno solo dalla terza posizione con la GR010 Hybrid n.8, vincitrice nel 2022, e dalla quinta con la gemella n.7. SportFace.

