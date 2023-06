20e30 | l’Italia che si fa sentire

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 8 giugno 2023)non è solo una fascia d’età ben precisa, ma anche un’organizzazione indipendente e apartitica costituita da under 30 e under 40 con l’intento di portare all’attenzione dei decisori pubblici il punto di vista dei giovani sulle politiche che li riguardano, o quanto meno li dovrebbero riguardare, in prima persona. Nato come hashtag nella campagna elettorale delle Elezioni politiche 2022, ha raccolto oltre 5.000 istanze programmatiche dalla fascia giovanile nazionale. Dopo la campagna elettorale si sono dedicati all’analisi dei dati: secondo il Sondaggio SWG per Italian Tech, dell’agosto 2022, il 43% dei giovani nella fascia 18-35 anni non ha fiducia nella classe politica e non vede nel voto un valido strumento di cambiamento. L’astensionismo giovanile alle elezioni politiche del settembre 2022 è stato del 37%; e chi è andato a votare, con quale spirito l’ha ...