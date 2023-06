“20 chili in più | ora sono diversa” Veronica Burchielli di UeD torna sui social dopo un anno di assenza

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 8 giugno 2023) Che fine ha fatto? L’ex corteggiatrice e tronista di Uomini e Donne èta suiundie ha spiegato il motivo. La giovane è diventata famosa nel 2019 grazie al dating show di Maria De Filippi, prima corteggiatrice, poi tronista con un tira e molla con Alessandro Zarino, conosciuto per aver vestito i panni del tentatore in Temptation Island, dove aveva fatto scoppiare la coppia composta da Andrea e Jessica. Il suo profilo Instagram era fermo al 29 marzo 2022. Nel 2019 la 27enne influencer di La Spezia era stata scelta del tronista Alessandro Zarino, ma rispose no e così Maria De Filippi la scelse come nuova tronista. Lei però lasciò il programma proprio insieme ad Alessandro Zarino,to in ...