1000 Miglia - Ruoteclassiche è in gara con la Fiat-Gilco 1100 Spider

(Di giovedì 8 giugno 2023) Martedì 13 giugno, alle ore 12:30, la prima delle 420 fra le più belle storiche al mondo partirà da viale Venezia, a Brescia, per la prima tappa dell'edizione 2023 della. Cultura automobilistica in movimento, un'unicità italiana celebre in tutto il mondo che Quattroruote seguirà su due fronti: quello sostenibile, attraverso i nostri equipaggi iscritti allaGreen, e quello più classico, direttamente dall'abitacolo di una delle vetture partecipanti. Occhio allan. 214. Sui canali digital della nostra rivista consorella, potrete seguire l'evento giorno dopo giorno; oppure, se avete deciso di ammirare dal vivo le vetture lungo le più belle strade d'Italia, tenete d'occhio la numero 214: si tratta della ...