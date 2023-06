100 metri stellari a Parigi | partecipanti e startlist | Marcell Jacobs incrocia due Campioni del Mondo e il miglior tempo dell’anno

(Di giovedì 8 giugno 2023) Si è delineata ufficialmente ladei 100maschile, una delle gare più attese del Meeting di, quarta tappa della Diamond League che andrà in scena venerdì 9 giugno. Il massimo circuito internazionale itinerante sbarcherà nella capitale francese, dove vedremo all’opera l’attesissimo: il Campione Olimpico ha recuperato dai problemi fisici che gli hanno impedito di gareggiare a Rabat e Firenze, il velocista lombardo vuole battere prontamente un colpo al grande rientro in gara all’aperto dopo il sigillo agli Europei dello scorso agosto.se la dovrà vedere con una serie di avversari davvero da urlo, se deciderà effettivamente di presentarsi alla kermesse che nella località tra poco più di un anno ospiterà i Giochi Olimpici. ...

"Sono passati quasi tre anni dalla presentazione della mia proposta, è stata una maratona, ora abbiamoancora da percorrere, siamo vicini a trovare un accordo: mi aspetto che gli Stati ...Il campione olimpico è tra gli iscritti dei(ore 22.12) insieme all'oro mondiale dei 200 Noah Lyles (Usa), al keniano Ferdinand Omanyala, all'americano Ronnie Baker. Diretta su Rai 3 e Sky ...'Sono passati quasi tre anni dalla presentazione della mia proposta - è stato il commento della commissaria agli Affari Interni Ylva Johansson - è stata una maratona, ora abbiamoancora da ...

Marcell Jacobs ricomincia a Parigi dai 100 metri: «Vorrei arrivare davanti a tutti» Corriere della Sera

Marcell Jacobs farà il proprio debutto stagionale a Parigi, in occasione della quarta tappa della Diamond League 2023 di atletica leggera. L'appuntamento è per venerdì 9 giugno nella capitale francese ...Marcell Jacobs correrà i 100 metri a Parigi, in occasione della quarta tappa della Diamond League. Il Campione Olimpico farà così il proprio debutto stagionale: l'appuntamento è per venerdì 9 giugno n ...