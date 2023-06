Zuppa di Porro 7 giugno 2023

(Di mercoledì 7 giugno 2023)di. Quante balle sulla vicenda dei controlli della Corte dei Conti: oggi il magistrato contabile al Foglio spiega che è una balla e il grande Magnaschi, grazie a Cacopardo, spiega la falsità della costruzione mediatica. D?alena e Profumo indagati per le armi in Colombia. Foti, quello di Bibbiano, assolto in appello. Gli orrori della questura di Verona e i commenti del Domani. Un favoloso Facci, per divagare un po’, contro la pipì degli uomini da seduto. E Mattia Feltri in difesa, come fa lui, di Rocca. Il disastro della diga Ucraina. Sul Femminicidio, Travaglio sfotte i reati specifici e la mancanza di garantismo e Gramellini se la prende ‘natra volta’ con Larussa. Metsola su immigrati. Fermi tutti ma Osvaldo De Paolini, vice direttore del Messaggero, autore del superscoop sui cinesi in Pirelli, perchè viene dimissionato, con cinque righe, ...

A ben vedere, Nicolaaveva già smentito le voci durante una puntata di 'di', l'editoriale quotidiano che pubblica sui canali Youtube. Commentando l'uscita di Fabio Fazio dalla Rai, ...Le margherite danno il meglio di sé in. Tritate, bollite una decina di minuti nel brodo, aggiunte astufato in poco olio e purea di patate, mescolate per un'altra decina di minuti ...Nella rubrica social,di, aveva escluso una sua presenza su Rai3 nella fascia occupata da Fabio Fazio: 'Se c'è una cosa certa è che la domenica sera al posto di Fazio non mi ci vedrete, ...

Valanga di retorica ambientale: tutti a sparare contro la Co2 Nicola Porro

Nicola Porro ha detto di no alla Rai, ha giurato fedeltà a Mediaset e, in cambio, ha avuto ospite in studio il presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Sto scherzando, ovviamente, non c’è alcun nesso ...Ricordo una frase di Carlo Freccero: «È bello, intelligente, con un’agenda ottima. Appartiene alla categoria di quelli che vanno in vacanza a Saint Tropez e che non sentono dal profondo la pulsione an ...