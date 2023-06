Zucchero | il grande ritorno “live” nella sua città | svelato lo special guest

Leggi su 361magazine

(Di mercoledì 7 giugno 2023) Dopo 11 anni di assenza “” dalla sua, concerti sold out in tutto il mondo, innumerevoli dischi di platino e oro e prestigiose collaborazioni con star internazionali,“SUGAR” FORNACIARI tornasua Reggio Emilia, “amore e radici”, per 2 imperdibili concerti venerdì 9 e sabato 10 giugno alla RCF Arena (Campovolo)! Sarà l’occasione per ripercorrere la sua quarantennale carriera di grandi successi con le sue hit più celebri e per inaugurare la nuova veste della RCF Arena (Campovolo): con 35.000 sedute per ogni show (disposte a forma di diamante in omaggio ad uno dei suoi più famosi brani), la RCF Arena (Campovolo) diventa la piùArena (realizzata ad hoc con una pendenza del 5% per garantire una visuale e un’acustica ottimali) in Europa con posti a sedere. Ad accompagnare ...