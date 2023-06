Zona Bianca | le anticipazioni e gli ospiti della puntata del 7 giugno 2023

(Di mercoledì 7 giugno 2023), lee glidel 31 maggioQuesta sera, domenica 7, su Rete 4 in prima serata dalle ore 21,20 va in onda, il talk condotto da Giuseppe Brindisi. Un programma di attualità e approfondimento, realizzato in collaborazione tra Videonews e Tg4. Ma quali sono lee glidi oggi, 7, di? Scopriamoli insieme.Primo argomento all’ordine del giorno il carovita, che costringerà milioni di italiani ...

...pescatori di nome Marano Lagunare di sole duemila anime che ha deciso di non alzare bandiera... vi è insediato un distretto industriale importante per tutto il Friuli : laindustriale del ......alla Regione Calabria un numero non rispondente al vero di posti letto COVID - 19 attivabili in 48 ore in area medica presso il campus universitario di Germaneto e presso il presidio "ex Villa"...... o lo scontrino pazzo da 81 euro per due hamburger e due caffè vicino San Pietro, o ancora i 204 euro per alette di pollo e patatine fritte, sempre inVaticano.

Zona Bianca: l'omicidio di Giulia Tramontano Dietro la Notizia

“Zona Bianca”, questa sera alle 21.25 su Rete4 torna il talk show condotto da Giuseppe Brindisi che si aprirà con una pagina sulle difficoltà di molti italiani a causa del carovita.Zona Bianca ospiti stasera: si parlerà di carovita, omicidio di Giulia Tramontano e del ritiro del patrocino al Gay Pride a Roma Oggi mercoledì 7 giugno andrà in onda in prima serata su Rete 4 un ...