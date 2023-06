Zona Bianca | alle 21 25 su Rete4 | ospiti e anticipazioni della puntata

", questa sera alle 21.25 su Rete4 torna il talk show condotto da Giuseppe Brindisi che si aprirà con una pagina sulle difficoltà di molti italiani a causa del carovita che mette a serio ...... dalla forma stretta e lunga, è una morbida distesa di sabbiae dorata. Sono presenti anche ... C'è da fare però un po' di attenzione: data l'importanza naturalistica della, alcuni tratti non ......pochi punti in campionato e sarebbe bastato un pizzico di sforzo in più per stare comodi in... Il britannico è andato oltre ogni previsione per una leale sfida all'armatra due pretendenti ...

Zona Bianca: l'omicidio di Giulia Tramontano Dietro la Notizia

“Zona Bianca”, questa sera alle 21.25 su Rete4 torna il talk show condotto da Giuseppe Brindisi che si aprirà con una pagina sulle difficoltà di molti italiani a causa del carovita.Zona Bianca ospiti stasera: si parlerà di carovita, omicidio di Giulia Tramontano e del ritiro del patrocino al Gay Pride a Roma Oggi mercoledì 7 giugno andrà in onda in prima serata su Rete 4 un ...