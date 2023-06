Zelensky in Moldavia getta la maschera e si rivela burattino di Washington | Ucraina in guerra per volere degli Usa

(Di mercoledì 7 giugno 2023) Come è noto, qualche giorno addietro ha fatto una visita lampo inil guitto, attore Nato, prodotto in vitro dise non di Hollywood. Ha sostenuto che l'sta lavorando a un vertice di pace e, al tempo stesso, ha asserito che "ci fermeremo solo quando l'vince

Il sito presidenziale ucraino riporta le parole diche fa riferimento alla visita indove ha avuto un incontro con i leader che hanno confermato la disponibilità a fornire aerei F - ...Il vertice dei 45 leader indel 1° giugno è stata una grande dimostrazione del nostro ...campo e siamo pronti a continuare ad esserlo anche nel contesto dell'assistenza al Presidente...E' quella di cui ha parlato il presidente ucraino, Volodymyr, a proposito dei caccia da combattimento F - 16 proposti dai Paesi alleati. E' emerso dopo la visita indel leader di ...

L'appello di Zelensky: 'Tutta l'Europa nella Nato e nell'Ue' Agenzia ANSA

Salta in aria la diga di Kakhovka: bacino da 18 milioni di metri cubi, costruita nel 1958, strategica per alimentare la Crimea e la centrale nucleare di Zaporizhzhia. Scambio di accusa ...Salta in aria la diga di Kakhovka: bacino da 18 milioni di metri cubi, costruita nel 1958, strategica per alimentare la Crimea e la centrale nucleare di Zaporizhzhia. Scambio di accusa ...