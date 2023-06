Zanetti | “Senza calcio avrei fatto il muratore Il leader deve dare l’esempio Con

Sono intervenuti l'assessore alle Pari opportunità Jacopo Buffolo, Lorenzo Gangitano del Gruppo Volontari Emergency Verona, Martinadell'Associazione Sulle Orme OdV, e per MediciC. U. ...Facciamo il punto con Melania, presidente dell'Associazione italiana dei conservatori e ...lasciarsi sopraffare dall'urgenza. Nel caso specifico, i funzionari della Soprintendenza ...... mutui e sconfinamenti del conto correnteperò fare altrettanto con gli interessi sulle giacenze. E il risultato sono gli utili record registrati nel primo trimestre 2023. Secondo"non ...

Javier Zanetti: «Senza calcio avrei fatto il muratore, ora apro ristoranti di carne. Con Cracco parlo più di Inter che di cibo» Corriere Milano

Cosa avrebbe fatto Javier Zanetti se non fosse diventato un calciatore professionista È lo stesso ex capitano dell'Inter a rispondere in una lunga intervista al Corriere della Sera. "Mio padre faceva ...L’Inter giocherà la finale di Champions League contro il Manchester City e, per l’occasione, ha parlato Javier Zanetti a Sky Sport ... per visualizzarlo senza errori vai sulla versione desktop o ...