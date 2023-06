(Di mercoledì 7 giugno 2023) 'Per iuna 'no fly''. In sostanza citemi che non si poslegare a ...

'Per i diritti civili serve una 'no fly zone''. In sostanza ci sono temi che non si possono legare a ...Così il Governatore del Veneto, Luca, in un videosocial. Fb... specieterritori . E prendendola dai territori: all'ex sindaco di Frosinone Nicola Ottaviani ... Tuttavia ogni volta chearriva puntuale a confermare questo assioma un po' di stupore limbico ...

Zaia sui diritti civili: "Serve una no fly zone, non sono di destra o sinistra"

"Mancano solo 12 km da aprire per la SS Pedemontana Veneta, lunga 94.5 chilometri con 14 caselli, e contiamo di farlo entro l'estate. Entro la fine dell'anno, invece, dovrebbe essere realizzato il cas ...Contrordine padani: i consiglieri regionali veneti della Lega, quantomeno quelli nuovi arrivati a Palazzo Ferro Fini nel 2020, sono in regola con i versamenti al partito. Restano dei casi eclatanti -.