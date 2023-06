Xiaomi Band 8 | dominatrice di mercato | è boom di vendite

(Di mercoledì 7 giugno 2023) Anche se tanti di noi sappiamo bene cheè un brand top per la vendita dei suoi smartphone, è vero che il produttore presenta anche un’ampia gamma di altri prodotti: come, ad esempio, i tapis roulant, i forni intelligenti, e altro ancora. Tuttavia, l’articolo che ha più successo è probabilmente il fitness-tracker: la conferma giunge proprio da recenti rapporti. Si tratta dell’ultimo braccialetto intelligente, lo8, le cuihanno superato le spedizioni di 1,1 milioni di unità in Cina. Andiamo a vedere i dettagli. Per diversi anni i braccialetti intelligentisono sempre stati i più venduti. Infatti, la prima Midella società ha riscontrato un grande successo ed ogni nuovo modello ha sempre fatto registraremigliori rispetto ...

Dopo lunghi mesi di attesa, sembra essere terminata l'attesa per mettere le mani sul nuovo top di gamma Xiaomi 13 Ultra che esordisce globalmente assieme alla Band 8.Xiaomi ha lanciato in queste settimane un nuovo aggiornamento firmware per Band 8 con risoluzione dei problemi, in attesa del lancio global ...