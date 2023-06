(Di mercoledì 7 giugno 2023) Ora che Jimmy Uso ha deciso di mettersi definitivamente contro il Tribal Chief, l’attenzione si è focalizzata su suo fratello, Jey Uso, il quale nella prossima puntata didovrà fare una scelta molto difficile, decidere se seguire la Bloodline o suo fratello Jimmy. Nella puntata di questo lunedì di Monday Night RAW, Paul Heyman ha dato l’ultimatum a Jey Uso, implorandolo di fare la scelta giusta o di soffrire la stessa fine di suo fratello, il quale ha ricevuto una Samoan Spike da parte didopo essersi rifiutato di riconoscere Roman Reigns come Tribal Chief.del verdetto finale su Jey Uso,– l’Enforcer di quello che resta ormai della Bloodline – ha messo in guardia Jey e tutti quelli che dovessero decidere di mettersi contro la ...

WWE: Solo Sikoa manda un messaggio spiacevole a Jey Uso prima di SmackDown Zona Wrestling

