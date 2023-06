WWE | Seth Rollins e Damian Priest si affronteranno nuovamente in un live event di SmackDown

(Di mercoledì 7 giugno 2023)e Damiensi sono affrontati nello scorso episodio di Raw in un match valevole per il World Heavyweight Championship. A vincere l’incontro, rimanendo così campione, è stato. A quanto pare, il match è stato molto apprezzato dai dirigenti della WWE che hanno deciso di riproporlo il prossimo luglio in undestinato al roster di. L’annuncio L’account ufficiale del Madison Square Garden ha pubblicato un tweet per promuovere il prossimoo targato WWE e ha colto l’occasione per annunciare il match:“APPENA ANNUNCIATO! Da Monday Night Raw il WWE World Heavyweight Champion“Freakin”vs....

Secondo quanto riferito, anche la star di Alita: Angelo della Battaglia Rosa Salazar e il wrester dellaRollins sono stati scelti come membri della Serpent Society , con l'attrice che ...Secondo quanto riferito, anche la star di Alita: Angelo della Battaglia Rosa Salazar e il wrester dellaRollins sono stati scelti come membri della Serpent Society , con l'attrice che ...Al termine dell'incontro Paul "Triple H" Levesque è salito sul ring per congratularsi con... da un lato una delle donne più influenti nel mondo delladegli ultimi anni, dall'altro una Hall of ...

WWE: Rivelato l’avversario di Seth Rollins a Money in the Bank *SPOILER* Spazio Wrestling

Rhea Ripley is very interested in competing in a WWE male championship if possible as she continues to dominate women's division.WWE is jetting off to London and WWE superstars are trying to punch their tickets to championship glory. Money in the Bank takes place at the O2 Arena on July 1 with the winners of annual ladder ...