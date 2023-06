WWE | Gli intensi allenamenti pagano | Thea Hail vince la battle royal e diventa #1 contender

(Di mercoledì 7 giugno 2023) Tiffany Stratton da un paio di settimane è la nuova campionessa di NXT dopo aver sconfitto Lyra Valkyria nella finale del torneo per determinare la nuova titolare della cintura femminile. La neo campionessa ha avuto un assaggio di cosa significhi portare la cintura la scorsa settimana, la divisione femminile è ricca di talento e fame di successo e questa notte è stata indetta unaper trovare la prima sfidante per Tiffany Stratton. Grande festa A prendere parte allasono state Brooklyn Barlow, Cora Jade, Elektra Lopez, Fallon Henley, Gigi Dolin, Jacy Jayne, Jakara Jackson, Kelani Jordan, Kiana James, Lash Legend, Lola Vice, Lyra Valkyria, Roxanne Perez, Tatum Paxley,, Valentina Feroz, Yulisa Leon e anche la free agent Dana Brooke “scesa” ...

Come spesso avviene pereventi dei fumetti, Secret Empire aveva una serie di fumetti tie - in. ... anche la star di Alita: Angelo della Battaglia Rosa Salazar e il wrester dellaSeth Rollins ......durante le prossime settimane verranno confermate altre date che ci permetteranno di riempire... Trails to Azure STORE DIGITALE 14/03/2023 Valheim STORE DIGITALE 17/03/20232K23 STORE DIGITALE ...... che sta lavorando sia al prossimo film di Captain America che alla seconda stagione diAnelli ... anche la star di Alita: Angelo della Battaglia Rosa Salazar e il wrester dellaSeth Rollins ...

WWE: Cosa ha fatto Seth Rollins dopo che Raw è andato in onda (VIDEO) Spazio Wrestling

Diversi grandi nomi del main roster della WWE, molto spesso vengono spostati dalla WWE in quel di NXT, come accaduto nei mesi scorsi a personaggi come AJ Styles, Charlotte Flair, Kevin Owens e molti ...L’ultima puntata di Raw andata in onda su USA Network lunedì 5 giugno ha registrato 1.826.000 telespettatori. Il dato è in rialzo rispetto a quello della settimana scorsa, quando lo show rosso registr ...