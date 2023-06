WWE | Edge pubblicizzato per una puntata di SmackDown di agosto

(Di mercoledì 7 giugno 2023) L’Hall of Famer WWEera stato spostato adurante l’edizione di quest’anno del Draft, ma di lui non si è più vista traccia dopo la sua sconfitta nel match del primo round utile per incoronare il nuovo World Heavyweight Champion. Ora la WWE sembrerebbe aver dato ai fan qualche indizio riguardo il suo ritorno. Scotiabank Arena ha fatto sapere su Twitter chepotrebbe apparire a Toronto, Canada nelladidel 18. Ovviamente c’è sempre da tenere in considerazione che le card potrebbero variare, ma comunque va preso in considerazione il fatto che ladidel 18si terrà nella città natale di. Al momento non vi sono notizie riguardo una possibile ...

WWE: Importanti novità sul ritorno di Edge Spazio Wrestling

WWE Hall of Famer Edge was drafted to "WWE SmackDown," but he's been absent recently, and here's when he'll next appear at an event.The WWE Hall of Famer has been advertised for the August 18 episode of WWE SmackDown, which will be held at the Scotiabank Arena in Toronto. Edge last wrestled in his hometown of Toronto on the August ...