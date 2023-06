WWE | È morto Iron Sheik | ci lascia a 81 anni

(Di mercoledì 7 giugno 2023)era conosciuto in WWE come l’eroe Iraniano giunto negli Stati Uniti per vincere il titolo mondiale contro Bob Backlund.mantenne il titolo solo per 28 giorni, prima di perderlo contro Hulk Hogan. Purtroppo questo pomeriggio l’account Twitter ufficiale diha annunciato la sua scomparsa all’etá di 81“Il tweet“ “Oggi ci riuniamo per dire addio ad una vera leggenda, una forza della natura e una figura iconica che hato un’impronta indelebile sul mondo del wrestling. È con grande tristezza che annunciamo la scomparsa di, ma ci consola il fatto che ci abbiato in maniera serena”., conosciuto anche come Colonel Mustafa, è stato ...

Nel 2015 è stato introdotto nella Hall of Fame. Morte Robert Miller, la triste notizia via social. La conferma della morte, a 78 anni, di Robert Miller è stata data dal partner di sempre sul ring,...... Jay Briscoe , al secolo Jamin Pugh, tra i veterani della Ring of Honor, ènelle scorse ore a ... Triple H, leggenda del ring (14 volte campione del mondo) e oggi vicepresidente della, ha ...Tra questi anche la leggenda Triple H , ex wrestler e vicepresidente della: " Un artista incredibile che ha creato una profonda connessione con i fan del wrestling in tutto il mondo . Le mie ...

Iron Sheik è morto: ci lascia a 81 anni la leggenda WWE The Shield Of Wrestling

Morto a 81 anni Hossein Khosrow Ali Vaziri, meglio conosciuto come The Iron Sheik, uno dei lottatori e wrestler più iconici, capace di lasciare un ...La notizia della sua morte è stata confermata dai familiari con un commovente ... L'ultima apparizione di Sheik in WWE risale alla puntata di Raw Old School del 15 novembre 2010 quando, assieme a ...