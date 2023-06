WWE | Controversa rivelazione sul vincitore del MITB maschile

Leggi su zonawrestling

(Di mercoledì 7 giugno 2023) La WWE sta preparando i fan per Money in the Bank, uno dei Premium Live Event più attesi dell’anno. L’O2 Arena di Londra sarà gremita di fan e l’intero WWE Universe sembra già aver designato il suo, ovvero LA Knight. L’ex Eli Drake ha vinto l’incotro di qualificazione a Money in the Bank e si è assicurato un posto nel match del 1° luglio, ed i fan lo vogliono come nuovo detentore della valigetta, ma pare che ildel contratto non sia così scontato. Ringside News ha contattato un membro del team creativo della WWE per chiedere informazioni sulla vittoria di LA Knight nel Money in the Bank ladder match, ed ecco la risposta ricevuta: “Lasciate che tutti lo riferiscano; faranno la figura degli stupidi quando l’incontro sarà finito”. Con questa nuova gestione creativa con la quale pare che la WWE sia tornata a sorprendere, e Vince ...