Windows 11 rompe le barriere | le app Android possono accedere ai file del PC

(Di mercoledì 7 giugno 2023) Le ultime versioni in anteprima di11 hanno aggiunto la possibilità per le appdiaisalvati in locale sul PC. L'articolo proviene da Tutto

" Siamo stati in grado di aggirare il problema semplicemente cambiando il nome dell'app Chrome su un desktop. Sembra che Microsoft abbia implementato il blocco appositamente per Chrome , il ...... che comincia a vibrare sempre più forte e, prima o poi, si. E' lo stesso fenomeno che causa, ... All'epoca il sistema operativo usato per i server eraNT 4.0 con Microsoft Internet ..." Siamo stati in grado di aggirare il problema semplicemente cambiando il nome dell'app Chrome su un desktop. Sembra che Microsoft abbia implementato il blocco appositamente per Chrome , il ...