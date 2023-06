West Ham | Zouma | «Fiorentina? Sarà un match difficile | ma noi vogliamo vincere il trofeo»

Ci si avvicina a grandi passi verso il fischio d'inizio della finale di Conference League tra Fiorentina e. Questa sera le due formazioni si contenderanno il trofeo a Praga e, in barba alla superstizione, a Londra è già pronto il bus celebrativo che potrebbe accogliere la squadra in caso di ..."Se stasera la Fiorentina vince" la finale di Conference League contro il"mi tingo di viola una ciocca di capelli". Lo ha detto il sindaco di Firenze, Dario Nardella, intervenendo a 'Un giorno da pecora' su Rai Radio 1. Nardella oggi partirà per Praga, sede della ...La seconda edizione di UEFA Europa Conference League vedrà affrontarsi in finale Fiorentina e(diretta tv Sky Sport, TV8, DAZN) all'Eden Arena di Praga. I viola puntano a succedere alla Roma, vincitrice della prima edizione, e mantenere il trofeo in Italia, mentre gli Hammers vanno a ...

Fiorentina-West Ham, finale di UEFA Conference League, questa sera in diretta su TV8 e Sky Sport. Ecco la programmazione tv completa ...Uefa Europa Conference League Finale 2023, FIORENTINA - West Ham (diretta tv Sky Sport, TV8, DAZN), La seconda edizione di UEFA Europa Conference League vedrà affrontarsi in finale Fiorentina e West H ...