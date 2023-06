West Ham | Moyes | 'Siamo di fronte a un grande traguardo | ora vogliamo il passo più importante'

Commenta per primo Joe Barone , direttore generale della Fiorentina, ha analizzato così, a Sky Sport , la finale di Conference League che attende la formazione viola contro il: 'Non voglio né guardare né avvicinarmi alla coppa, spero di poterla abbracciare a fine partita'. Quanto siete orgogliosi di questa finale 'L'orgoglio è immenso, parte da Rocco fino ai ...Alta tensione a Praga per la finale di Conference League tra Fiorentina ein programma alle 21 all'Eden Arena. La polizia ceca ha identificato un centinaio di ultras viola, dopo l'assalto con spranghe e cinghie in un pub della Città Vecchia, nel centro della città, ...'La Coppa non voglio guardarla, voglio aspettare fine partita per abbracciarla'. Lo ha detto il direttore generale della Fiorentina, Joe Barone, prima della sfida di Praga contro ilche mette in palio la Conference League: 'E' un orgoglio immenso per Commisso, per me, per Pradè, per il mister e per i ragazzi - ha detto a Sky Sport - Oggi veniamo qui a giocarci una finale ...

L'allenatore del West Ham, David Moyes, ha commentato le sue scelte, ai microfoni di Sky, per la finale di Conference tra Fiorentina e West Ham: "Ho fatto delle scelte in ...Ecco le formazioni ufficiali di Fiorentina e West Ham, che scenderanno in campo a Praga per la finale di Conference League. Nei viola Italiano punta su Jovic in attacco, con Cabral che partirà dalla ...