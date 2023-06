West Ham - Fiorentina | tensione a Praga | contatti tra tifosi

Alta tensione a Praga in vista della finale di Conference League tra Fiorentina ein programma alle 21.00 di mercoledì 7 giugno all'Eden Arena. Secondo quanto riportato dalla polizia ceca, sarebbero stati identificati un centinaio di ultras viola, ritenuti colpevoli di ...PRAGA (REPUBBLICA CECA) - Momento di alta tensione, sfociato in uno scontro, fra i tifosi di Fiorentina ea poche ore dal fischio d'inizio della finale di Conference League a Praga . La colluttazione tra le due tifoserie è avvenuta in un pub del centro storico, in Piazza San Venceslao , con lanci ...ROMA - Ci siamo: è il giorno della finale di Conference League tra la Fiorentina e il(calcio d'inizio alle ore 21). L'atteso match, che si disputerà alla ' Fortuna Arena ' di Praga , non sarà solo una sfida tra due formazioni che si contenderanno la coppa ma è anche occasione ...

Gentile Lettore, ogni giorno ANSA è impegnata nella produzione di informazione tempestiva e affidabile, grazie alla sua capillare presenza sul territorio nazionale e internazionale, con l’obiettivo di ...Gentile Lettore, ogni giorno ANSA è impegnata nella produzione di informazione tempestiva e affidabile, grazie alla sua capillare presenza sul territorio nazionale e internazionale, con l’obiettivo di ...