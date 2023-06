(Di mercoledì 7 giugno 2023) “Oggi ufficializziamo la firma del compromesso per l’acquisto del terreno di 5000mt2 su cui sorgerà la struttura polivalente nell’ambito del”. Lo ha detto la presidente dell’associazione “Il Faro,la disabilità”, Claudia Condorelli nel corso della conferenza stampa di presentazione della 4^ edizione delladi”, in programma il prossimo 12 giugno al Castello San Marco di Calatabiano. “Un primo passo importante – ha sottolineato la presidente – speriamo di poter realizzare quanto prima questa realtà, necessaria non solo per accogliere i nostri figli, ma per coniugare meglio le nostre esigenze di lavoro e di famiglia. Abbiamo bisogno del ...

e Jacopo Rosatelli, assessore a, diritti e pari opportunità della Città di Torino. Sabato ... In serata, dalle 20, convivialità in piazza Paravia e via Pacinotti, sullo stile della "in ...La- evento è organizzata dall'associazione con il patrocinio dell'Assemblea Regionale Siciliana, il Cos, Centro Ortopedico Siciliano 'e Confesercenti dell'area metropolitana di Catania. 'Per ...... con urgenza, serve il salario minimo, serve il reddito abolito e ilalle famiglie che ...nessuno potrà capire ed accettare una transizione ecologica ed energetica se non ha i soldi per la...

Welfare, cena-evento di beneficenza “Famiglie Oltre” per sostenere il progetto “Impara giocando” CataniaToday

Cervia Social Food, il progetto di welfare di comunità, si sta preparando all’apertura ... giovedì 8 giugno alle 20.30 presso il ristorante Paia Villa Inferno con una ‘cena mindfulness’ insieme a ...