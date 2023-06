WD_BLACK presenta la nuova scheda di espansione con licenza ufficiale per Xbox

(Di mercoledì 7 giugno 2023) In una collaborazione entusiasmante con, Western Digital ha lanciato la sua ultima innovazione nel campo dello storage per i giocatori di: ladiWD BLACK C50. Questa, progettata per arricchire il portfolio di soluzioni di storage per, offre una capacità massima di 1 TB, fornendo ai giocatori ancora più spazio per mantenere i loro titoli preferiti sempre pronti per essere giocati. WDGamerbraindipiù economica perSeries Grazie all’architetturaVelocity, ladiWD BLACK C50 è in grado di offrire prestazioni straordinarie, in linea con le aspettative dei ...

Western Digital ha presentato la nuova scheda di espansione per Xbox Series X - S:C50 . La scheda utilizza l'architettura Xbox Velocity ela licenza ufficiale di Microsoft. In sintesi, offre le stesse prestazioni dell'SSD originale della console, consentendo in ...Western Digital ha presentato la nuova scheda di espansione per Xbox Series X - S:C50 . La scheda utilizza l'architettura Xbox Velocity ela licenza ufficiale di Microsoft. In sintesi, offre le stesse prestazioni dell'SSD originale della console, consentendo in ...Per il resto DSM simolto bene , tanto che dal nostro ...da un RAID 5 con quattro unità meccaniche e una unità SSD M.2_...un RAID 5 con quattro unità meccaniche e una unità SSD M.2...

Xbox - Annunciata la nuova memoria esterna WD Black C50 popspace.it

Dopo che era apparsa sul sito della catena americana Best Buy, Western Digital ha oggi confermato l'esistenza della scheda di memoria per Xbox WD_BLACK C50, pensata come alternativa di pari ...Dopo i primi rumor e avvistamenti delle scorse settimane, Western Digital ha annunciato oggi la WD_Black C50, una nuova scheda di espansione della memoria di Xbox Series X/S. Questa scheda, proprio ...