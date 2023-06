Volodymyr Zelensky | A causa dell' esplosione della diga | c' è un' enorme chiazza di petrolio verso il Mar Nero

(Di mercoledì 7 giugno 2023) "Non possiamo ancora prevedere quanta partee sostanze chimiche, dei fertilizzanti e dei prodotti petroliferi stoccati nelle aree alluvionate finirà nei fiumi e nel mare"

Il porporato ha appena compiuto un viaggio di due giorni, il 5 e il 6 giugno, a Kiev, dove ha incontrato anche il presidente ucraino,. "Ci vedremo con il cardinale Zuppi " ha ...Tamila Tasheva è stata nominata un anno fa dal presidente, sua rappresentante nella Repubblica Autonoma di Crimea . E' nata a Samarcanda in Uzbekistan dove la sua famiglia venne deportata nel 1944, insieme a decine di migliaia di Tatari ...L'allarme sulla diga di Kakhovka, distrutta ieri in un'esplosione che ha inondato la regione di Kherson,lo aveva lanciato già lo scorso novembre. Qualsiasi tentativo delle forze russe di farla saltare in aria, inondando il territorio ucraino e prosciugando la centrale nucleare di ...

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky – nel corso della telefonata con il presidente turco Recep Tayyip sull’esplosione della diga di Kekhovka in Ucraina -, ha evocato le conseguenze umanitarie ...L'allagamento di ampie zone dell'Ucraina meridionale ha ristretto la linea del fronte, e potrebbe aver dato un vantaggio militare ai russi ...