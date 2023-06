Voli cancellati Ita Airways Roma-Napoli e ritorno | ai passeggeri 250 euro

Invece, non se ne farà niente perché dopo 24 ore di attesa in aeroporto, la delegazione calabrese è stata costretta a rinunciare alla trasferta a Tirana, trao in ritardo . Queste le ...Invece, non se ne farà niente perché dopo 24 ore di attesa in aeroporto, la delegazione calabrese è stata costretta a rinunciare alla trasferta a Tirana, trao in ritardo. Queste le ...Invece, non se ne farà niente perché dopo 24 ore di attesa in aeroporto, la delegazione calabrese è stata costretta a rinunciare alla trasferta a Tirana, trao in ritardo. Queste le ...

Ryanair, cancellati 400 voli in Europa AGI - Agenzia Italia

Ryanair ha cancellato circa 400 voli in Europa a causa dello sciopero di 36 ore iniziato lunedì dai controllori del traffico aereo francesi.L'assessore Gallo preannuncia un esposto amministrativo. Saltati gli incontri in Albania della delegazione calabrese ...