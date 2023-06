VNL maschile 2023 volley | tutti i risultati e la classifica

(Di mercoledì 7 giugno 2023)e ladella VNL: ecco l’esito di tutte le partite. Laball Nations League torna con la stessa formula dello scorso anno: 16 squadre partecipanti, le migliori otto formazioni al termine delle tre settimane della fase preliminare accederanno alle Finali di Danzica (Polonia, 19-23 luglio). Al via anche l’Italia di Fefé De Giorgi, campione d’Europa e del mondo in carica, che proverà a migliorare la quarta posizione dello scorso anno per iniziare al meglio l’estate azzurra che culminerà con la rassegna continentale e i tornei di qualificazione olimpica. Di seguito, lae idi tutte le partite della VNLaggiornati in tempo reale. REGOLAMENTO ...

Lo schiacciatore azzurro Francesco Recine ha parlato così dopo la sconfitta dell' Italia , per 3 - 0 contro l' Argentina , all'esordio in Nations League . 'L'Argentina ha spinto nei punti più ...È un esordio amarissimo per l' Italia nella2023 : i ragazzi di De Giorgi vengono sonoramente battuti dall' Argentina e perdono 3 - 0, maturato con i parziali di 25 - 22, 25 - 23, 25 - 18 . La superiorità dei sudamericani in campo ...La prima "week" dellasi divide tra Ottawa (Canada) e Nagoya (Giappone). L'Italia affronterà Argentina, USA, Cuba e Germania da domani a domenica. Presenti nella pool 1 di Ottawa anche ...

