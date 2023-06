VNL maschile 2023 | Recine | “Dobbiamo alzare l’asticella”

(Di mercoledì 7 giugno 2023) Lo schiacciatore azzurro Francescoha parlato così dopo la sconfitta dell’Italia, per 3-0 contro l’Argentina, all’esordio in Nations League. ”L’Argentina ha spinto nei punti più importanti, nel fine set nei primi due parziali. Mi è sembrato di rivivere la prima partita con la Francia dell’anno scorso, un po’ tesi, dovevamo essere più sciolti. Nel terzo set si è spenta la luce,riscattarci nei prossimi giorni, avremo di fronte squadre toste, ma sono fiducioso, lo scorso anno abbiamo preso il ritmo giocando. Nei primi due set siamo stati sopra, qualcosa di buono quindi l’abbiamo fatto. Domani pausa, lavoreremo per riprendere il ritmo, e giovedì gli USA, dovremo”, le parole di. Il libero azzurro Fabio Balaso, invece, ha commentato la sconfitta in questo modo. ...

È un esordio amarissimo per l' Italia nella2023 : i ragazzi di De Giorgi vengono sonoramente battuti dall' Argentina e perdono 3 - 0, maturato con i parziali di 25 - 22, 25 - 23, 25 - 18 . La superiorità dei sudamericani in campo ...La prima "week" dellasi divide tra Ottawa (Canada) e Nagoya (Giappone). L'Italia affronterà Argentina, USA, Cuba e Germania da domani a domenica.

Si sono giocate oggi le prime gare della VNL maschile. Ha aperto le sfide la sofferta vittoria della Cina contro la Bulgaria. Seguita dal netto successo del Giappone sull’Iran 3-0 (Ishikawa 20 punti).(Carlo Lisi per iVolleymagazine.it) Pesante 0-3 per gli Azzurri di Ferdinando De Giorgi nell’esordio in VNL. Ad Ottawa la squadra tricolore è stata battuta nettamente da una Argentina, più concreta, p ...