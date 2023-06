Viva Harry contro le intercettazioni

Leggi su ilfoglio

(Di mercoledì 7 giugno 2023) Dite quel che volete, ma il principe, il Sussex, continua a essermi simpatico. Forse è un po’ fuori di zucca o male consigliato, però ha un coraggio da leoncino per difendere qualche principio di verità e libertà che farebbe bene anche a noi ricordare. Ieri il principe reprobo si è presentato in tribunale a Londra per testimoniare (primo della Royal family a farlo da oltre un secolo)il gruppo editoriale che pubblica tabloid come il Daily Mirror e il Sunday Mirror. E’ lui ad accusarli di aver pubblicato tra il 1996 e il 2009 decine di articoli che contenevano informazioni illecitamente ottenute:e intrusioni nelle chat. Articoli che hanno avuto un effetto “distruttivo” su di lui. E se in un paese di antica libertà un membro della casa reale è costretto a chiedere giustizia in tribunale ...