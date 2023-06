Violenza sulle donne | in Cdm le nuove norme Braccialetto e fermi più veloci | via alla stretta

Nemmeno per l'appellostragi di Capaci e via D'Amelio, per il quale è stato condannato in ... contro le aggressioni delle mafie e della corruzione, contro ladel terrorismo interno e ...... in quanto emanazione di una visione stereotipata e cristallizzata dei rapporti tra i sessi che concepisce lae la prevaricazione in una sola direzione. Mettiamo subito i puntini"i". ...Nel Consiglio dei ministri convocato per questa sera, alle 18, sarà esaminato il disegno di legge contro ladonne. Il governo britannico ha ordinato alla Cina di chiudere le 'stazioni ...

Contro la violenza sulle donne i Pm avranno tempi stringenti: ecco le misure Agenzia ANSA

Verrà presentato oggi in Consiglio dei ministri e dovrebbe rendere ancora più efficace “lo scudo” normativo antiviolenza. Si interviene d’urgenza, perché ...Rubiera, dall’inizio dell’anno una studentessa veniva presa di mira. Quando si è presentata a casa con un occhio nero ha parlato coi genitori.