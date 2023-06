Violenza sulle donne | il piano del Governo | braccialetto elettronico per tutti e processi più rapidi

(Di mercoledì 7 giugno 2023) Applicazione delautomatica per i reati legati alladi genere, arresto in flagranza differita per stalking, maltrattamenti in famiglia e violazione del divieto di avvicinamento,più veloci. Sono alcune delle misure contenute nel disegno di legge - 15...

AGI - Il Consiglio dei ministri ha approvato il disegno di legge che prevede misure di contrasto allacontro le donne. 'Le misure approvate in Consiglio dei ministri contro il femminicidio sono una prima risposta e testimoniano quanto sia importante e sentita dal governo e dal centrodestra ...Un disegno di legge contro ladonne, che prevede una serie di limitazioni che verrano imposte dai tribunali tra le quali il divieto di avvicinamento nei luoghi frequentati dalle donne ...Molte le novità introdotte nel disegno di legge approvato in serata dal Consiglio dei ministri: dall'applicazione automatica del braccialetto elettronico, fino alla distanza minima di 500 metri in ...

“Se tuo figlio manca di rispetto a una ragazza, tiragli un ceffone forte”: la ricetta di La Russa… Il Fatto Quotidiano

Roma, 7 giu - Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera al disegno di legge che contiene le norme per il contrasto alla violenza sulle donne e contro la violenza domestica. (peg)... (© 9Colonne ...In occasione della finale d'andata dei playoff verrà proiettato un video di sensibilizzazione sui maxischermi di Cagliari e Bari CAGLIARI - Mai abbassare la guardia. La Lega B dice ancora una volta #B ...