Violenza sulle donne | il Cdm approva il ddl | pene più dure e tempi stretti per pm e giudici

(Di mercoledì 7 giugno 2023) Femminicidio e, il governo imprime la svolta. Il Consiglio dei ministriun importante ddl che contiene misureper pm e. Si va dal rafforzamento delle misure cautelari – l’ammonimento, il braccialetto elettronico applicato di norma, l’obbligo di rispettare la distanza minima di avvicinamento di 500 metri dalla vittima – all’ampliamento delle fattispecie di reato per cui si possono applicare le misure precauzionali, tra cui anche revenge porn e sfregio del viso con l’acido. Tra gli obiettivi, quello di velocizzare iper l’applicazione delle misure cautelari, con termini stringenti per pubblici ministeri e, e di dare priorità alla trattazione di ...

AGI - Il Consiglio dei ministri ha approvato il disegno di legge che prevede misure di contrasto allacontro le donne. 'Le misure approvate in Consiglio dei ministri contro il femminicidio sono una prima risposta e testimoniano quanto sia importante e sentita dal governo e dal centrodestra ...Un disegno di legge contro ladonne, che prevede una serie di limitazioni che verrano imposte dai tribunali tra le quali il divieto di avvicinamento nei luoghi frequentati dalle donne ...Molte le novità introdotte nel disegno di legge approvato in serata dal Consiglio dei ministri: dall'applicazione automatica del braccialetto elettronico, fino alla distanza minima di 500 metri in ...

“Se tuo figlio manca di rispetto a una ragazza, tiragli un ceffone forte”: la ricetta di La Russa… Il Fatto Quotidiano

Il Consiglio dei ministri ha approvato il nuovo ddl contro la violenza sulle donne, arrivato al centro del dibattito pubblico negli ultimi giorni ...Applicazione del braccialetto elettronico di default salvo diversa valutazione dei giudice e previo consenso dell'indagato; distanza minima dalla vittima di 500 metri; termini stringenti sia per la va ...