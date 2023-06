Violenza sulle donne | dal cartellino giallo al braccialetto elettronico | le nuove misure

(Di mercoledì 7 giugno 2023) Il Consiglio dei ministri ha approvato il ddl. C'è l'obbligo di rispettare la distanza minima di avvicinamento di 500 metri dalla vittima Rafforzamento dellecautelari, e quindi l’ammonimento,applicato di norma, obbligo di rispettare la distanza minima di avvicinamento di 500 metri dalla vittima e ampliamento delle fattispecie di reato per cui si possono applicare leprecauzionali, tra cui anche revenge porn e sfregio del viso con l’acido. Sono alcune dellecontenute nel ddl contro laapprovato dal Consiglio dei ministri che tra gli obiettivi ha anche quello di velocizzare i tempi per l’applicazione dellecautelari, con termini stringenti per pubblici ministeri ...

E l'articolo assicura una trattazione spedita dei processi in materia didi genere,domestica, assicura una priorità per questi processi", le parole della ministra Roccella in ...Uno smartwatch per porre fine alladonne Il dispositivo salvavitaSono alcune delle misure contenute nel ddl contro ladonne approvato dal Consiglio dei ministri che tra gli obiettivi ha anche quello di velocizzare i tempi per l'applicazione delle ...

“Se tuo figlio manca di rispetto a una ragazza, tiragli un ceffone forte”: la ricetta di La Russa… Il Fatto Quotidiano

(Adnkronos) – Rafforzamento delle misure cautelari, e quindi l’ammonimento, braccialetto elettronico applicato di norma, obbligo di rispettare la distanza minima di avvicinamento di 500 metri dalla vi ...Lo ha illustrato la ministra Eugenia Roccella in conferenza stampa a Palazzo Chigi: "Abbiamo rafforzato le misure cautelari, come il braccialetto elettronico e la distanza di 500 metri della persona a ...