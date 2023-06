Violenza sulle donne | Codice Rosso diventa più severo Ecco le nuove misure

Al via la riunione del Consiglio dei ministri. Fra i provvedimenti all'ordine del giorno, ci sono un disegno di legge contro ladonne e un decreto legge per l'attuazione degli obblighi derivanti da procedure di infrazione dell'Unione europea pendenti nei confronti dell'Italia. In esame anche un decreto del ......della mostra degli artisti del Transmanierismo Contemporaneo "La genetica della Non", ... Christian Fiazza , poi spazio alla musica con il Maestro Matteo Bensi che introdurrà l'incontro...... richiedendo di limitare l'accesso alle informazioni non verificatevittime tra la ... Dopo le grandi manifestazioni iniziali, il governo è riuscito con metodi duri, inclusa lafisica, a ...

“Se tuo figlio manca di rispetto a una ragazza, tiragli un ceffone forte”: la ricetta di La Russa… Il Fatto Quotidiano

Gentile Lettore, ogni giorno ANSA è impegnata nella produzione di informazione tempestiva e affidabile, grazie alla sua capillare presenza sul territorio nazionale e internazionale, con l’obiettivo di ...Lucia Coppola, ha partecipato alla manifestazione andata in scena in Piazza del Plebiscito e organizzata dalla Consulta regionale per la condizione della donna. Coppola ha rappresentato tutta la città ...