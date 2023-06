Vincenzo Italiano | “Carichi e in fiducia | affrontiamo una squadra di valore”

(Di mercoledì 7 giugno 2023) E’ il giorno della finale. Questa sera alle 21 la Fiorentina si gioca la Conference League contro il West Ham in quello che è di fatto l’ultimo atto del torneo. Sarà un match combattuto, anche perché chi vince guadagna un posto come testa di serie in Europa League, permettendosi così la partecipazione ad una coppa europea che dal campionato non è arrivata. Ieri, alla vigilia della sfida, il tecnicoha parlato in conferenza stampa per presentare il confronto. Andiamo dunque a vedere quali sono state le sue parole. Queste dunque le parole del tecnico della Fiorentina alla vigilia della sfida contro il West Ham riprese da Firenze Viola.it: “E’ una delle squadre più forti del torneo e alla fine è arrivata fino in fondo. I valori iniziali sono confermati da parte loro con la finale. Hanno, con giocatori di ...

