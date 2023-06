Vigili in via Tiberina per incendio deposito parcheggio macchine

(Di mercoledì 7 giugno 2023) – Dalle 14 circa tre squadre deidel fuoco, due autobotti e il carro schiuma stanno intervenendo in Via, 210 per l’di una cielo aperto. Al momento una persona è rimasta ustionata e soccorsa dal personale sanitario. Sono tutt’ora in corso le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell’area interessata. Polizia di Stato, 118, e Polizia di Roma Capitale sul posto per quanto di loro competenza. (Com/Red/Dire)

Incendio inTiberina. Le fiamme, le cui cause sono in corso di accertamento, sono divampate intorno alle 14 ... Sul posto tre squadre deidel Fuoco, due autobotti e il carro schiuma. Presenti ...... e dadi Vigna Murata a sud fino alla Salaria - la giunta Gualtieri ha ovviato al problema ... Fa il bagno nella Fontana di Trevi poi aggredisce i, finisce con il Tso... la struttura è già stata innalzata da alcuni mesi ed è pronta al. Questo significa che tutte ... Non potendo fermare il bitumificio, Spagnoli annuncia sorveglianza: " Saremo molto. Su questo ...

Strage di via Palestro, sulla caserma dei vigili del fuoco di Milano un murale per ricordarla e celebrare l'i… La Repubblica

Dalle 14 circa tre squadre dei Vigili del fuoco, due autobotti e il carro schiuma stanno intervenendo in Via Tiberina, 210 per l’incendio di un deposito parcheggio macchine a cielo aperto. Al momento ...Incendio in via Tiberina. Le fiamme, le cui cause sono in corso di accertamento, sono divampate intorno alle 14 di mercoledì 7 giugno in un deposito parcheggio auto a cielo aperto. Una persona risulte ...