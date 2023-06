VIDEO Valsecchi-Bobbi | cosa si sono detti La reazione della Masolin e i dialoghi completi

(Di mercoledì 7 giugno 2023) Matteoe Davidehanno dato vita a un dialogo che ha generato parecchie reazioni da parte degli appassionati di F1 e non solo. In occasionetrasmissione andata in onda su Sky Sport F1 dopo il GP di Spagna (disputato domenica 4 giugno sul circuito di Barcellona) i due commentatori hanno pronunciato alcune frasi che hanno suscitato l’indignazione di diversi telespettatori, generando un autentico polverone sui social. I due diretti interessati siscusati sui propri profili Instagram, ma secondo quanto riportato dal CorriereSera sarebbero stati sospesi da Sky per una gara (dunque non dovrebbero prendere parte al GP del Canada, 16-18 giugno). Vediamo nel dettaglio qualile frasi “incriminate”.SI...

Il caso Bobbi -, i commentatori di Formula 1 sospesi da Sky per il Gp del Canada per una battuta ... La polemica, diventata virale (come il) sui social finisce nella sempre piccante ...Sospesi ufficialmente per il prossimo Gran Premio La polemica si è infiammata dopo che ilè stato piazzato sui social. E che ha messo nel mirino alcuni commenti di Davidee Matteo ...... al GP di Canada (18 giugno), Bobbi esaranno dunque regolarmente al loro posto, ... Sky Formula 1, battute sessiste in diretta tv: ilPolemiche a Sky Formula 1: che cosa hanno detto i ...

Video. Valsecchi e Bobbi sospesi da Sky per le battute sessiste durante il Gp di Spagna Il Riformista

F1, bufera su Valsecchi e Bobbi: battute e doppi sensi, a rischio stop per il GP del Canada (VIDEO) di Alberto De Logu 80 Non è destinato a spegnersi il clamore mediatico sui social per quanto accadut ...Matteo Bobbi e Davide Valsecchi hanno dato vita a un dialogo che ha generato parecchie reazioni da parte degli appassionati di F1 e non solo. In occasione della trasmissione andata in onda su Sky Spor ...