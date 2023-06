VIDEO – Inter | la top 15 dei gol segnati in tutte le finali

Leggi su inter-news

(Di mercoledì 7 giugno 2023) In preparazione alla finale di UEFA Champions League di Istanbul in programma sabato sera, l’ha pubblicato uncon i migliori quindici golinledisputate nella storia nerazzurra. TOP 15 – Sono 15 i gol selezionati dall’per la classifica dei centri più belli delledisputate. Non solo Champions League, ma anche Coppa Uefa, Europa League e Coppa Italia. Una carrellata di immagini per arrivare pronti al grande evento di sabato sera a Istanbul. Fonte: YouTube – Canale ufficiale-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (-News) e il ...